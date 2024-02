ADN defende reforma pelo menos igual ao salário mínimo nacional

Em declarações à Lusa no âmbito da campanha para as legislativas regionais de domingo, Rui Matos disse que há casos de açorianos que trabalharam toda a vida, mas têm apenas uma reforma de 300 euros.

Defendendo que estes pensionistas deveriam receber um valor equivalente ao salário mínimo nacional, Rui Matos considerou que a medida deveria também abranger aqueles que interrompam a sua vida ativa por motivo de doença.

“Há açorianos que tiveram uma infelicidade na sua vida que, por motivos de saúde, não podem trabalhar, não estão aptos de exercer o seu trabalho, e vão para reforma com 200 e 300 euros”, referiu o dirigente do ADN/Açores.

O também candidato pelo circulo eleitoral de São Miguel e pelo circulo da compensação questionou como é possível estas pessoas pagarem uma renda de casa e sobreviverem com 200 ou 300 euros de reforma.

“Há muitas outras pessoas que, com muita saúde, estão a receber ajudas e rendimentos mínimos. Tem que se olhar para as pessoas que sempre trabalharam”, salientou o candidato.

“Gostaria de saber se José Manuel Bolieiro [líder do PSD/Açores] ou Vasco Cordeiro [líder do PS/Açores] conseguiriam sobreviver com uma reforma de 300 ou 400 euros por mês”, insistiu o candidato, lembrando que às despesas com habitação é preciso ainda que juntar os medicamentos e alimentação.