Administradores da Portos dos Açores recebem senhas por reuniões

As mais lidas

Na capa, destaca-se ainda o anúncio de que os apoios pelos prejuízos da seca vão ser pagos até fevereiro e que o Presidente do Governo vai ser ouvido sobre empresas públicas na Comissão de Inquérito.

No Açoriano Oriental de hoje, é noticiado que o secretário regional da Saúde admitiu ter sido um erro não abrir inquérito às suspeitas de interferência em evacuações médicas e que a SATA vai dispensar o A330 a partir do inverno.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok