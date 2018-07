Adjudicada obras no caminho da Caldeira Rasa, nas Flores, por 400 mil euros

A pavimentação em betão betuminoso deste caminho, numa extensão de 1.800 metros, abrange as freguesias do Mosteiro e da Fajãzinha, no concelho de Lajes das Flores e visa a requalificação do piso existente, melhoria das condições de drenagem e o reforço da segurança rodoviária, refere o governo em nota do Gacs.

Esta empreitada, da responsabilidade da Direção Regional dos Recursos Florestais, assume grande importância na ilha das Flores já que o caminho da Caldeira Rasa dá acesso a duas dezenas de explorações agrícolas e 50 hectares de pastagem.

Para o Governo dos Açores esta é mais uma obra importante na estratégica de requalificação das infraestruturas agrícolas públicas, pois permite melhorar e modernizar a acessibilidade dos agricultores, contribuindo de forma direta para o aumento da competitividade das suas explorações e a melhoria das condições de trabalho no setor agrícola.

Na ilha das Flores, foi inaugurada no ano passado a obra de beneficiação e pavimentação do caminho rural da Fonte do Frade – Caldeira da Lomba, orçada em mais de 400 mil euros, que abrangeu uma área superior a 180 hectares de pastagens no concelho das Lajes das Flores.

Nos últimos 10 anos o Governo Regional investiu mais de quatro milhões de euros em caminhos agrícolas na ilha das Flores.