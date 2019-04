Adjudicada intervenção na Rua da Vista Alegre na Horta

“Este é um procedimento municipal feito com caráter de urgência, só possível graças à gestão criteriosa que a Câmara Municipal da Horta tem realizado porque, efetivamente, esta intervenção não estava prevista nos documentos previsionais do Município”, referiu o autarca, explicando que, para a acudir, àquela necessidade, foi necessário reestruturar alguns projetos, entre os quais o Horta Convida e proceder a uma revisão orçamental.





Para José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, "trata-se de uma artéria estruturante para a cidade da Horta, mas, acima de tudo, o que está em causa na urgência desta intervenção é a segurança de pessoas e bens, que quisemos salvaguardar, desde a primeira hora".





De acordo com o engenheiro Rui Resende, da empresa Tecnovia, “existe uma instabilidade de uma área do talude de cerca de 46 metros lineares de duas índoles: uma erosão superficial e uma infraescavação que provocam o desprendimento de alguns blocos de grande dimensão. Assim sendo, optámos pela estabilização do talude, pelo que vai ser feito um aterro de proteção à via”, disse citado em nota, para acrescentar que “o projeto contempla ainda uma drenagem superficial e encaminhamento de águas de escorrência por forma a garantir que a situação não se repete”.





Recorde-se que a Rua da Vista Alegre está interdita à circulação pedonal e automóvel desde outubro do ano passado, na sequência de uma derrocada parcial de talude, tendo sido solicitada a colaboração do Laboratório Regional de Engenharia Civil para vistoria e emissão de parecer que determinou a necessidade de uma intervenção de consolidação urgente.