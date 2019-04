Adiada para dia 27 de abril caminhada pela Consciencialização do Autismo

A Câmara Municipal de Lagoa adiou a caminhada pela Consciencialização do Autismo, prevista para sábado, dia 13 de abril, devido às condições meteorológicas adversas. Assim sendo, a iniciativa irá ser realizada no dia 27 de abril, pelas 16 horas, com partida da Praça de Nossa Senhora da Graça, terminando no Convento de Santo António, com um lanche de forma a promover o convívio entre os participantes, explica nota da autarquia.