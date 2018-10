Adesão à greve dos enfermeiros registou 60% nos três hospitais do arquipélago

As mais lidas

O sindicato adianta ainda que está agendada para quinta-feira uma concentração pelas 17h30, em frente ao edifício da Assembleia Legislativa, na cidade da Horta e na sexta-feira, pelas 14h30, em Ponta Delgada, em frente à porta principal do Hospital do Divino Espírito Santo.

“No quarto dia de greve os enfermeiros açorianos continuam a dar o seu aval às formas de luta decretadas pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. No turno da noite a adesão à greve foi, em média de 74% nos três hospitais da região, no turno da manhã foi de 60%, tendo o Hospital da Horta registado a percentagem mais elevada (67%)”, indica uma nota.

A direção nos Açores do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses adiantou esta quarta-feira que o quarto dia de paralisação da classe registou no turno da manha uma adesão média de 60% nos três hospitais açorianos.

