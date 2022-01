Adeptos tentam furar barreiras segurança para entrar em Wembley

“[As forças de segurança] Estão a lidar com um incidente que ocorreu na área externa do perímetro de segurança do estádio. As medidas de segurança foram rapidamente acionadas nas áreas relevantes e não houve falhas de segurança de pessoas sem ingressos a entrar no estádio”, declararam responsáveis do recinto.

Nas mais diversas zonas de Londres a euforia tomou conta dos espaços públicos, com milhares de ingleses a celebrar, geralmente com muito álcool.

Inglaterra e Itália vão tentar suceder a Portugal na galeria dos campeões, com os anfitriões a tentarem em casa uma conquista inédita, enquanto a Itália procura o seu segundo título continental.