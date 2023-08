Adélio Amaro vai apresentar “Insignes Açorianos” na ilha de São Miguel

Adélio Amaro, escritor e colaborador do jornal Açoriano Oriental, vai apresentar a 2 de setembro, pelas 18h00, no Salão Nobre da Junta de Freguesia da Fajã de Baixo, o primeiro volume do livro “Insignes Açorianos”.

Trata-se de uma obra da responsabilidade da BiblioRuralis - Associação Cultural, sem fins lucrativos, que visa homenagear os nomes que “elevaram os Açores na sua rica História” e garantir que estes personagens reais “não fiquem esquecidos”, sendo que o volume de estreia conta com as 60 primeiras crónicas assinadas por Adélio Amaro e publicadas neste jornal sobre 141 figuras das nove ilhas açorianas. São, ao todo, 178 páginas no formato 23x15 e 20 fotografias de bustos ou estátuas existentes no arquipélago e referentes a outros insignes focados no livro.

Como informa nota de imprensa, as histórias que ganham vida literária pelas mãos de Adélio Amaro salientam nomes importantes para os Açores, num convite a novas investigações sobre estes mesmos personagens.

“Semanalmente, no jornal ‘Açoriano Oriental’, aos domingos, desde 16 de agosto de 2020, tem vindo a ser publicada a crónica ‘Insignes Açorianos’, já com 150 edições com simples notas sobre personalidades naturais, descendentes ou que viveram nos Açores, ultrapassando já os 330 nomes. Os citados artigos são apenas simples anotações sobre a vida de tão nobres Açorianos, deixando aberto o desafio para quem quiser fazer um trabalho mais profundo sobre um ou mais dos nomes que muito humildemente vou relembrando semana após semana”, acentua Adélio Amaro, citado na nota.

O escritor ressalva que, “além dos homens da Literatura, aspeto maior da Cultura Açoriana, Açores deu ao mundo, não só ao Arquipélago e ao país, Mulheres e Homens de forte caráter e de ideias convictas. (…) Este primeiro volume não tem anseio académico. Apenas pretende apresentar informações, muito acessíveis, sobre personalidades que merecem um estudo mais aprofundado, sendo que algumas delas têm sido alvo de estudo convencional e amplamente divulgadas”.

Por seu lado, José Andrade, diretor regional das Comunidades, reforçou que, apesar de o autor não ter nascido nos Açores, “tem alma micaelense e sangue nordestense”, uma vez que “o seu pai é natural da freguesia da Algarvia, no concelho do Nordeste, mas ele próprio já nasceu em Leiria, onde reside”.



Sobre Adélio Amaro

Adélio Amaro nasceu em Leiria, em 1973, tendo frequentado, entre vários cursos, Design da Comunicação e História de Arte do Século XX. Atualmente, é presidente do Centro de Património da Estremadura (CEPAE), da BiblioRuralis – Associação Cultural e consultor para a Cultura Popular do Município de Leiria. É ainda diretor do jornal “Gazeta Lusófona”, da Suíça, desde 2020, e coordenador editorial da editora “Portugal Mag” (Paris, França), desde 2010.

É autor e coordenador de 70 livros, uma dezena dos quais publicados nos Açores, com destaque para a monografia da Algarvia, terra natal do seu pai, com quase 900 páginas, assim como outros sobre a história da igreja da Algarvia e a Filarmónica Estrela do Oriente.