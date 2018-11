Adam Barnes na 4ª sessão do evento Inspiral

As mais lidas

De acordo com nota de imprensa, todo o álbum é “uma constante dicotomia entre o apreciar das coisas que trabalhamos muito para as atingir e todo o caminho que percorremos até lá chegar”, refere o cantor citado na nota.

O cantor e compositor britânico, encontra-se em digressão europeia e na Lagoa irá apresentar o seu recente álbum “Vacancy at NASA”, que conta com o single de apresentação “Electron”.

Amanhã, dia 1 de dezembro, pelas 21 horas, o Convento dos Franciscanos, na Lagoa, é palco da 4ª sessão do evento Inspiral que contará com a atuação de Adam Barnes.

