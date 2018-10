Açorianos do Vale Formoso seguem para a quarta ronda da Taça após duas derrotas

O Vale Formoso, dos distritais de Ponta Delgada, qualificou-se este domingo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Coimbrões, do Campeonato de Portugal, no prolongamento, depois de derrotas nas rondas anteriores.

A formação açoriana conquistou o primeiro triunfo na Taça de Portugal na receção ao clube gaiense, que jogou toda a segunda parte com nove jogadores, por 4-3, após prolongamento, depois do empate 2-2 no tempo regulamentar, assegurando um lugar no sorteio marcado para o próximo dia 30.

Mota, aos 11 minutos, e Filipe Cardoso, aos 27, até deram vantagem ao Coimbroões, mas dois golos do avançado Xexe, aos 32 e 90+2, levaram o encontro para o tempo extra, altura em que Xexe chegou ao 'hat-trick', aos 105.

Paulo Jorge ainda deu dois golos de vantagem aos açorianos, aos 111, mas Hélio, no último minuto do prolongamento, fixou o resultado.

O Vale Formoso protagonizou um percurso atípico na prova ‘rainha’, uma vez que foi goleado na primeira ronda na visita ao Pinhalnovense, por 5-0, no prolongamento, tendo sido repescado para a segunda eliminatória, fase em que venceu ‘na secretaria’ a União de Leiria - jogou com um atleta castigado -, apesar da derrota 3-0 nas Furnas.

O Silves, dos distritais de Faro, é o outro ‘resistente’ das competições regionais, depois de derrotar a equipa satélite do Desportivo de Chaves, que disputa o Campeonato de Portugal, por 2-1, no prolongamento, depois do 0-0 no prolongamento.