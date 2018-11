Açoriano inicia campanha para convencer Maezawa a levá-lo à Lua

“O meu objetivo é convencer o bilionário Maezawa a convidar-me para a sua viagem #dearmoon e não só escolher celebridades” afirma Terry Costa, em nota enviada à comunicação social, acrescentando: “uma semana no espaço à volta da Lua seria um sonho.”



Yusaku Maezawa, que é um dos homens mais ricos do Japão, ficou famoso em 2016 por ter adquirido uma pintura sem título do pintor Jean-Michel Basquiat por 57,3 milhões de dólares. No outono 2018 voltou às manchetes por ter comprado todos os lugares no novo foguetão da SpaceX, anunciando o seu interesse de convidar artistas para esta viagem com o intuito de criarem novas linguagens de arte.



Nesse espírito, Terry Costa afirma: “A minha proposta inclui trabalhar com todos os artistas que Maezawa convida para irem com ele nesta viagem e desenvolver um tipo de performance que, neste momento, ainda não é imaginável”.



“Quando voltarmos à Terra, convidar estes artistas, assim como centenas de outros, a juntarem-se numa ilha no meio do Oceano Atlântico, para criar o show mais espetacular do mundo” é o plano, explica.