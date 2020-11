Açores sob aviso amarelo devido a chuva a partir de segunda-feira

Em comunicado enviado hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que “uma superfície frontal fria com ondulações e com atividade moderada a forte deverá provocar um agravamento do estado do tempo em todo o arquipélago”.

Assim, foi emitido um aviso amarelo devido à chuva forte, que pode ser acompanhada por trovoada para toda a região.

O grupo ocidental é o primeiro a ser atingido, sendo que as ilhas das Flores e do Corvo estão sob aviso entre as 03:00 e as 12:00 de segunda-feira.

Nas ilhas do grupo central – Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial –, o aviso vigora entre as 18:00 de segunda-feira e as 15:00 de terça-feira.

Por último, o mau tempo deve atingir São Miguel e Santa Maria na terça-feira, estando previsto que o estado do tempo se agrave no grupo oriental entre as 09:00 e as 00:00.

Para estes casos, a Proteção Civil aconselha a limpeza dos sistemas de drenagem e recomenda à população que evite circular sem necessidade.

O aviso amarelo é emitido em casos de "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica", explica o IPMA.

É o segundo menos grave de uma escala de quatro cores, que passa pelo verde, amarelo, laranja e vermelho, numa ordem crescente de gravidade.