Açores são “referência” na Europa em matéria económica e turística, diz JS

"Nós hoje percebemos que, ao nível do Turismo, os Açores têm números que são bastante positivos, têm hoje uma economia que está dinâmica, que vai dando resposta às necessidades, e por isso, aquilo que vimos foram exemplos de casos de sucesso, que nos mostram que os Açores são hoje uma região de referência em toda a Europa", destacou o dirigente da JS, no final de uma reunião com a presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, na cidade da Horta, ilha do Faial.

Ivan Gonçalves, que termina esta terça-feira uma visita de dois dias aos Açores, adiantou que tem visto "muito potencial" que está a ser devidamente aproveitado, e que tem permitido que o arquipélago seja hoje uma "região de referência, não só a nível nacional, como europeu".

O secretário-geral da JS lembrou que uma das grandes prioridades do seu mandato tem sido a "sensibilização para a coesão territorial", um tema que diz respeito, não apenas ao território continental, como também aos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

"Já estivemos na Madeira e quisemos estar também junto dos nossos camaradas e das populações, aqui nas ilhas dos Açores, salientando também a importância de termos uma boa coesão territorial, para fazer com que o nosso país seja cada vez mais evoluído", insistiu o jovem dirigente socialista.

No seu entender, não é possível que Portugal "funcione a várias velocidades", com um interior desertificado e regiões autónomas sem o devido investimento público, e ao mesmo tempo, áreas urbanas onde todo o investimento esteja centrado.

Ivan Gonçalves esteve reunido com várias instituições e empresas das ilhas de São Jorge e Faial, e com as estruturas locais da JS e também com associações de juventude.