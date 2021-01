Açores registam mais uma morte, elevando para 25 o total de óbitos

A Autoridade de Saúde Regional refere, em nota, que uma "mulher de 85 anos faleceu ontem (segunda-feira) no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, vítima da Covid-19".



Natural e residente em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, a mulher "estava internada no HDES desde 13 de janeiro corrente, com doença moderada, não estando internada em Unidade de Cuidados Intensivos. O óbito foi registado às 19h00".



Nas últimas 24 horas foram registados dois óbitos no HDES, subindo para 25 o total de óbitos na Região, desde o início da pandemia.