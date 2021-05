Açores registam 23 novos casos e 21 recuperados nas últimas 24 horas

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, o concelho da Ribeira Grande regista 11 novos casos (três em Rabo de Peixe, seis na Ribeirinha, um na Matriz e um no Porto Formoso).





No concelho de Ponta Delgada há, também, 11 novos casos (dois nos Arrifes, dois nas Capelas, dois na Relva, um em São Sebastião, um em São Pedro, um em Santa Clara, um na Fajã de Baixo e um em Fenais da Luz).





No concelho de Vila Franca do Campo há um novo caso, em Ponta Garça.





Também nas últimas 24 horas registou-se um total de 21 recuperações, todas em São Miguel (13 na Ribeira Grande, seis em Vila Franca do Campo, uma em Ponta Delgada e uma no Nordeste).





À data de hoje estão internados 12 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com dois em Unidade de Cuidados Intensivos.





Em vigilância ativa estão 1.396 pessoas.





O arquipélago conta presentemente com 289 casos positivos ativos, sendo 288 em São Miguel, e um no Faial.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.559 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 5.107 pessoas e 33 faleceram.





Desde 31 de dezembro de 2020 e até 28 de maio, foram administradas nos Açores 126.130 doses de vacina contra a Covid-19, correspondentes a 79.832 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 46.298 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.