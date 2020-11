Açores registam 15 novos casos positivos nas últimas 24 horas

Na ilha de São Miguel, foi diagnosticado um indivíduo do sexo feminino de 26 anos, não residente na Região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que obteve resultado positivo no teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado à chegada.

Os restantes 10 casos detetados correspondem a contactos próximos de alto risco de casos positivos identificados anteriormente, que estavam em isolamento profilático desde a sua identificação como contactos próximos.

Assim, foram diagnosticados um indivíduo do sexo feminino, de 45 anos, e dois indivíduos do sexo masculino, de 17 e 24 anos, pertencentes ao mesmo agregado familiar, seis casos positivos relacionados com um estabelecimento de diversão, correspondentes a indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 22 e 46 anos, e um indivíduo do sexo masculino de 28 anos.

O referido estabelecimento, situado em Ponta Delgada, encontra-se encerrado por determinação da Autoridade de Saúde Concelhia.

Na ilha Terceira, foram detetados quatro casos positivos relacionados com um estabelecimento de restauração na freguesia de São Mateus, sendo três indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 32 e 49 anos, e um indivíduo do sexo masculino, de 41 anos.

A Autoridade de Saúde Concelhia já desencadeou os procedimentos inerentes à identificação, testagem e vigilância de contactos próximos, tendo determinado o encerramento de um estabelecimento de ensino em Angra do Heroísmo, no qual trabalha um dos casos acima referidos, pelo período de 14 dias, bem como a realização de testes de despiste ao vírus SARS-CoV-2 de todos os trabalhadores e alunos do mesmo.

Regista-se ainda a recuperação de um indivíduo do sexo masculino, de 69 anos, na ilha de São Miguel, elevando para 239 o número de casos recuperados na Região.

Até ao momento, foram detetados na Região 422 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se atualmente 102 casos positivos ativos, dos quais 78 na ilha de São Miguel, 15 na ilha Terceira, um na ilha Graciosa, quatro na ilha do Pico, dois na ilha do Faial, um na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.