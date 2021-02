Açores registam 12 novos casos positivos

Em São Miguel, os oito novos casos foram todos diagnosticados no concelho da Ribeira Grande (sete em Rabo de Peixe e um na Matriz), todos resultantes de transmissão comunitária.

Na ilha do Pico, dos quatro novos casos, dois foram diagnosticados em São Roque (um em Santo António e outro em São Roque); um na Madalena (Madalena) e um nas Lajes (Piedade).



A Autoridade de Saúde Regional refere que três dos casos diagnosticado no Pico pertencem a uma cadeia anteriormente identificada e um diz respeito a um residente, com teste positivo ao 12º dia.

Há seis recuperações, sendo cinco em São Miguel (três em Rabo de Peixe, Ribeira Grande e dois em São Pedro, em Ponta Delgada) e uma recuperação na Terceira (em Santa Cruz, na Praia da Vitória).

Há sete internamentos, cinco no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (dois em UCI) e dois no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (um em UCI).

O número de vigilâncias ativas é de 1.080 e são agora 83 os casos positivos ativos nos Açores.







Desde o início da pandemia foram diagnosticados 3.799 casos positivos na Região, sendo que 3.583 pessoas recuperaram da infeção e registaram-se 29 óbitos.