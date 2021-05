Açores registam 12 novos casos em São Miguel

O concelho da Ribeira Grande regista oito casos (cinco na Ribeira Seca, um em Rabo de Peixe, um na Ribeirinha e um em Santa Bárbara). No concelho de Ponta Delgada há um novo caso no Livramento e no concelho de Vila Franca do Campo há três novos casos (um em Ponta Garça um em São Pedro e um em Água de Alto).

Também nas últimas 24 horas registou-se uma recuperação na Terceira, concelho da Praia da Vitória, freguesia das Lajes.

No decurso da investigação epidemiológica, verificou-se que um caso positivo inicialmente alocado na freguesia da Matriz, concelho da Ribeira Grande, se encontra a residir na freguesia de São José, concelho de Ponta Delgada, pelo que foi agora alocado a esta freguesia.

À data de hoje estão internados sete doentes nos hospitais regionais, sendo seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (um em UCI) e um no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo.

O arquipélago conta presentemente com 256 casos positivos ativos, sendo 249 em São Miguel, três na Terceira, dois no Pico, um no Faial e um em São Jorge. Há uma cadeia de transmissão ativa na Terceira e extinguiram-se 202 até ao presente. Em vigilância ativa estão 1.056 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.371 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 4.954 pessoas. Faleceram 32, saíram do arquipélago 79 e 50 apresentaram prova de cura anterior. Até ao presente realizaram-se no arquipélago 489.781 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2, que causa doença covid-19.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 20 de maio, foram administradas nos Açores 106.631 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 68.352 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 38.278 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.