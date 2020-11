Açores registam 11 novos casos nas últimas 24 horas e uma recuperação

No âmbito do rastreio à chegada ao arquipélago, foi diagnosticado um indivíduo do sexo masculino de 21 anos, não residente na Região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que realizou teste de despiste ao SARS-CoV-2 com resultado positivo à chegada à ilha de São Miguel.

No contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada, foram diagnosticados quatro casos positivos na ilha de São Miguel, que se reportam a dois indivíduos do sexo feminino, de 36 e 51 anos, e dois indivíduos do sexo masculino, de 19 e 62 anos, e três casos positivos na ilha de São Jorge, referentes a dois indivíduos do sexo feminino, de 26 e 28 anos, e um indivíduo do sexo masculino, de 46 anos.

No âmbito da investigação epidemiológica de outro caso anteriormente reportado, foram diagnosticados, na ilha de São Miguel, um indivíduo do sexo masculino, de 42 anos, e um indivíduo do sexo feminino, de nove anos, tendo já sido realizada colheita de amostra biológica dos contactos próximos de alto risco e determinado isolamento para docentes, trabalhadores não docentes e respetiva turma de um estabelecimento de ensino em Ponta Delgada.

Na ilha de São Miguel, foi ainda diagnosticado um indivíduo do sexo feminino, de 55 anos, relacionado com a cadeia de transmissão em investigação epidemiológica centrada na Ribeira Grande.

Acresce referir que foi registada a recuperação de um indivíduo do sexo masculino, de 30 anos, na ilha de São Miguel, elevando para 243 o número de casos recuperados na Região.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 483 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 159 casos positivos ativos, dos quais 124 na ilha de São Miguel, 17 na ilha Terceira, um na ilha Graciosa, seis na ilha de São Jorge, seis na ilha do Pico, três na ilha do Faial, um na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.