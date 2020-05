Açores participam no inquérito serológico nacional

Teresa Machado Luciano afirmou que “será produzido um relatório específico para os Açores, no âmbito do inquérito conduzido pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que vai determinar a extensão da infeção na população e monitorizar a evolução da imunidade”.



Citada em nota do executivo, a responsável pela pasta da Saúde salientou que, “com esta representatividade, teremos a fotografia da Região num estudo nacional, com uma amostra de 2.100 indivíduos, que começa agora, será repetido daqui a cinco meses e, depois, de três em três meses, até outubro de 2021”.



Teresa Machado Luciano garantiu ainda que “o Serviço Regional de Saúde e os seus profissionais estão, no momento, mais preparados e formados para a pandemia, sendo que este estudo deverá dar informação relevante para a preparação para possíveis novas vagas”.



“Não é expectável, no entanto, que este estudo revele imunidade de grupo, atendendo ao reduzido número de casos positivos de infeção por SARS-CoV-2 na Região, cerca de 0,05% no total de 146 positivos”, acrescentou.



“Não pomos de parte, por isso, realizar um inquérito tendo por base a população dos Açores, ou segmentos específicos, como profissionais de saúde, forças de segurança e bombeiros, decisão que dependerá dos resultados do inquérito conduzido pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e da evolução do surto”, frisou a secretária regional.



O recrutamento, que terá como universo sete ilhas da Região, designadamente São Miguel, São Jorge, Pico, Terceira, Faial, Graciosa e Flores, deverá estar concluído na primeira semana de junho, seguindo-se a recolha e o envio das amostras para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge até 19 de junho.