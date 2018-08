Açores na 20.ª Feira de Gastronomia de Vila de Conde

A degustação, promoção e venda de produtos com o selo Marca Açores, promovidas pela única loja Marca Açores no Porto, o “Mercadinho dos Açores”, entre outras presenças, caracterizam a participação açoriana naquele que é considerado um dos maiores eventos anuais gastronómicos do distrito do Porto, segundo refere nota.

Esta iniciativa integra-se no Roadshow Taste Azores 2018, um projeto do Governo dos Açores que pretende, através de várias ações, promover os produtos regionais, especialmente os detentores da Marca Açores, em diferentes regiões de Portugal continental.