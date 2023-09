Açores fazem “aposta convicta” no alargamento do Centro de Atividades de Tempos Livres

“Valorizamos muito esta valência de acolhimento de crianças e jovens, que visam a ocupação dos seus tempos livres através da promoção de atividades de apoio social e de complemento curricular”, disse hoje Artur Lima.

Segundo o vice-presidente do Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), o executivo entende que os CATL “são um mecanismo de inegável importância para o combate à pobreza e de promoção da conciliação do trabalho com a vida pessoal das famílias”.

“Já tive a oportunidade de transmitir que, durante esta legislatura, foram criadas perto de 390 vagas em CATL e já estão a ser criadas mais para fazer face ao início do presente ano letivo”, adiantou o responsável no discurso proferido na inauguração da reabilitação do Centro de Atividades de Tempos Livres da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa, na ilha Graciosa.

Quanto à taxa de ocupação nesta valência social, “verifica-se que, entre 2020 e 2023, a tendência tem sido de franco crescimento, passando de 74,4% para 80,6%”, adiantou.

“Estamos a fazer uma aposta convicta no alargamento desta resposta social em todo o arquipélago, como se denota com esta inauguração aqui na Graciosa. Este é um trabalho em progresso que pretende reforçar a oferta para fazer face à procura crescente por parte das famílias”, vincou.

No seu discurso, o governante também referiu que foi com enorme satisfação que se associou à inauguração da reabilitação e beneficiação do CATL da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa, “que contou com um investimento do Governo dos Açores na ordem dos 114 mil euros”.

“Esta inauguração é mais uma importante concretização na área do apoio à infância na ilha Graciosa. Assumimos um compromisso com os graciosenses e estamos hoje a cumpri-lo”, disse.

A intervenção realizada permite que o CATL tenha 33 vagas protocoladas.

“Criaram-se, assim, mais 13 vagas, o que representa um aumento da capacidade de resposta”, indicou o vice-presidente do executivo açoriano.

Para Artur Lima, “esta é uma boa solução que serve as famílias graciosenses, já a partir deste ano letivo que se inicia no corrente mês”.

“Continuaremos atentos à evolução de necessidades e avaliaremos, no tempo próprio, se a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa irá precisar de reforçar ainda mais a sua resposta ao nível de apoio à infância”, prometeu.