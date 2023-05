Açores distinguidos com prémios nacionais na área da Cultura

Os prémios foram anunciados numa cerimónia realizada no Museu do Ar, em Pero Pinheiro, concelho de Sintra, esta sexta-feira, 26 de maio, numa cerimónia onde esteve presente o Diretor Regional dos Assuntos Culturais.

O prémio de Marketing e Comunicação foi atribuído à Direção Regional dos Assuntos Culturais pela campanha “A inspiração é de quem a procura. E cada museu açoriano tem a sua”.

“A campanha pretende valorizar as instituições museológicas da Região, como casas de inspiração na Região”, explicou.

Resultado dessa campanha foi o vídeo publicitário “que simula um assalto aos museus, em busca da inspiração” e o projeto “Joia Açoriana”, como “exemplo perfeito da inspiração recolhida nos museus”.

Também o catálogo “Mar Tenebroso. O Projeto ‘Margullar’ e Os Naufrágios dos Açores” foi premiado pela Associação Portuguesa de Museologia.

Sofia Ribeiro explicou que o catálogo resultou de uma parceria entre a Direção Regional dos Assuntos Culturais e a ADCA – Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores.

“O objetivo principal do projeto prendeu-se com a criação de um produto turístico cultural assente no património subaquático, e servindo-se da arqueologia como ferramenta”, referiu.

O museu da Horta recebeu uma Menção Honrosa com a Edição “Museu Azul – Museu da Horta”.

“Este foi um projeto que resultou da parceria entre o Museu da Horta, a Fábrica da Baleia de Porto Pim, o Museu do Scrimshaw e o Museu de Arte Sacra da Horta, e nasceu no período de desconfinamento, com o objetivo de unir os museus, as coleções visitáveis e os centros interpretativos existentes no Faial, para dar a conhecer o que se faz nessas instituições”, frisou Sofia Ribeiro.

Jorge Cunha, Diretor do Museu da Graciosa, também foi distinguido com o prémio na categoria de Mérito Profissional na Área da Museologia, “pelos mais de 20 anos ao serviço da Cultura dos Açores”, considerou a governante.

Desde 1997, a Associação Portuguesa de Museologia promove a cerimónia de atribuição dos Prémios APOM, destinada a distinguir museus, projetos, profissionais e atividades desenvolvidas no setor cultural.