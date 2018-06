Açores com taxa de desemprego mais baixa entre as Regiões Ultraperiféricas

Sérgio Ávila, que falava em Ponta Delgada, no encerramento do seminário 'Economia Verde e Azul', no âmbito do programa Interreg GROW RUP, que reúne regiões como os Açores, Madeira, Canárias, Reunião e Martinica, considerou que, para vencer o desafio do desemprego, a solução deve estar ”assente no desenvolvimento e na potenciação responsável dos recursos naturais” que existem no arquipélago.



“Só assim é que asseguramos que o aproveitamento desses recursos irá permanecer durante o médio e o longo prazo”, frisou, citado em nota publicada no Gacs.



Sérgio Ávila destacou ainda o bom momento que a economia dos Açores atravessa, apontando, por exemplo, dados relativos à taxa de desemprego nas Regiões Ultraperiféricas (RUP).



“Apesar de os Açores serem a região ultraperiférica, de longe, com o menor desemprego no último ano, com uma taxa média de 9%, na Madeira foi de 10,6%, nas Canárias de 23,5%, na Martinica de 17,8%, na Reunião de 22,8%, em Guadalupe de 22%, na Guiana de 22% e em Maiote 25%”, adiantou o governante, acrescentando que esta realidade representa “um desafio extremamente importante para as RUP”.



Acrescenta a nota que Sérgio Ávila realçou a estrutura fiscal, que é consideravelmente mais favorável às empresas e aos trabalhadores dos Açores, associada à forte “aposta na qualificação dos recursos humanos”, que fez com que, “no espaço de quatro anos", a taxa de desemprego nos Açores tenha sido reduzida "para metade e seja hoje substancialmente mais baixa em relação a outras Regiões Ultraperiféricas”.



Na sua intervenção, o titular da pasta do Emprego e da Competitividade Empresarial abordou também os processos de certificação, que asseguram a diferenciação e estimulam a criação de produtos sustentáveis, como o selo Marca Açores, que conta atualmente com mais de 2.600 produtos certificados, contribuindo para a valorização dos produtos regionais, geração de riqueza e criação de mais e melhor emprego.



“Só no último ano, os produtos Marca Açores registaram um crescimento superior a 20 por cento”, evidenciou Sérgio Ávila, assegurando que a Região tem “todas as condições para incrementar significativamente, com responsabilidade e sustentabilidade, a sua estrutura produtiva assente nos seus recursos naturais”.