Açores com o menor número de ocorrências em 2017 e 2018 nas ribeiras

“Desde 2013, o Governo dos Açores afetou cerca de 30 milhões de euros a ações de limpeza, manutenção, reperfilamento e renaturalização de linhas de água e de prevenção de riscos de inundações. E o resultado do investimento feito esta à vista, tendo-se registado em 2017 e 2018 o menor número de ocorrências desde que são elaborados os relatórios”, disse a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo.

Marta Guerreiro falava em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, na apresentação do relatório do estado das ribeiras dos Açores (RERA), uma compilação de informação com periodicidade anual e cuja avaliação referente a 2018 contemplou pela primeira vez a identificação e monitorização do estado de assoreamento das 68 bacias de retenção instalados em linhas de água.

A governante acrescentou que "no último ano foram removidos cerca de 40 mil metros cúbicos de caudais sólidos retidos nas referidas bacias", revelando ainda que no relatório deste ano foram "avaliados 627 quilómetros de ribeiras (mais 199 km do que em 2017)", sublinhando que o documento “tornou-se num instrumento fundamental de caraterização e apoio à decisão”.

Na apresentação do RERA, o diretor regional do Ambiente explicou que as ocorrências "continuam a ser principalmente devido a causas naturais, nomeadamente derrocadas, entre outras, e a deposição de resíduos nas linhas de água".

"O relatório faz um balanço positivo daquilo que é o estado geral das linhas de água nos Açores", sublinhou, aos jornalistas, Hernâni Jorge, que alertou que a prevenção continua a ser "fundamental".

Ainda assim, o documento revela uma evolução positiva do estado das linhas de água dos Açores, com maior número e ocorrências em São Miguel, 77% do total, tendo em conta a dimensão da ilha, a maior dos Açores, da rede hidrográfica e campanhas realizadas, referiu o diretor regional do Ambiente, frisando que "não houve situações de agravamento".

Entre 2013 a 2018 foram registadas 1.448 ocorrências, segundo adiantou Hernâni Jorge, na apresentação do relatório.

A titular pela pasta do Ambiente destacou também o programa 'Eco-freguesias', que integra desde 2016 o projeto 'A Minha Ribeira', que pretende disponibilizar as ferramentas para que as Juntas de Freguesia mobilizem as suas populações para a monitorização e limpeza das linhas de água, por via da adoção de um ou mais troços de ribeira, assegurando a sua monitorização e a manutenção de condições de limpeza e de normal escoamento ao longo do ano.

Segundo adiantou, “este ano aderiram 102 autarquias ao projeto, abrangendo um total de 207 quilómetros de linhas de água, em todas as ilhas, e foram distribuídos, para além dos correspondentes apoios financeiros, 50 conjuntos de equipamentos, compostos por roçadoras, motosserras e equipamentos individuais de proteção”.

O arquipélago tem uma rede hidrográfica que se estende por cerca de 7.000 quilómetros distribuídos por mais de 700 bacias hidrográficas, tendo Marta Guerreiro salientado que se torna fundamental dispor de um instrumento que assegure a monitorização regular do estado geral das linhas de água.

O relatório do estado das Ribeiras dos Açores de 2018 pode ser consultado no Portal do Governo Regional, no endereço eletrónico https://RERa.azores.gov.pt.