Açores registam a 12ª morte e três recuperações em novo dia sem casos positivos

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, nas últimas 24 horas não se registam casos positivos de Covid-19, mas há a registar um óbito de uma utente de 86 anos de idade internada no Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada.

Por outro lado, os Açores contam com mais três casos de recuperação, nomeadamente de dois indivíduos do sexo masculino, de 28 e 40 anos de idade, e de um indivíduo do sexo feminino, de 29 anos de idade, todos residentes na ilha de São Miguel.

Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 138 casos, verificando-se 40 recuperados, 12 óbitos e 86 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus, sendo 62 em São Miguel, três na ilha Terceira, cinco na Graciosa, dois em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

A informação sobre a pandemia de COVID-19 será atualizada esta tarde, às 16h00, através de conferência de imprensa, a partir da Secretaria Regional da Saúde, no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo.