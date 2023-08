Açores com mais estabilidade em maioria relativa do que país em absoluta, diz Bolieiro

“Apesar de uma maioria relativa, com a formação da coligação (PSD/CDS-PP/PPM), que é estável e coesa, tivemos mais estabilidade social, económica e política nos Açores que o pais com a maioria absoluta”, declarou José Manuel Bolieiro.

Bolieiro, na apresentação da Universidade de Verão 2023, na sede do partido, em Ponta Delgada, respondia a uma questão sobre se teme a aprovação do novo Plano e Orçamento de 2024, face a eventuais exigências partidárias que venham a surgir.

O líder do PSD/Açores referiu que “existe um calendário definido para audições” com os partidos com assento parlamentar, no âmbito da apreciação do Plano e Orçamento de 2024, e que “sempre” fez referência “à importância de ser o PSD um referencial de estabilidade, de visão autonómica e reformista para os Açores”.

Bolieiro destacou o “sucesso [da governação], com a liderança do PSD, mas com forte empenho dos parceiros de coligação”.

“Estou confortado neste grande objetivo [aprovação do Plano e Orçamento], que tem sido uma realidade, sermos um referencial de estabilidade. Nós vamos manter-nos como referencial de estabilidade, sobretudo cumprindo a revisão reformista de mudança de paradigma para um novo ciclo autonómico, de autonomia de responsabilização”, frisou.

O também líder do Governo dos Açores afirmou estar “treinado para muitas dificuldades” como “de preparação para uma solução consensual, política pela estabilidade, que nunca foi um adquirido e foi construída quotidianamente, de forma anual na discussão de cada Plano e Orçamento”.

Bolieiro salvaguardou ainda a “dificuldade enorme quanto ao legado e herança recebida no quadro da governação na perspetiva social e económica, de sustentabilidade financeira e de criação de riqueza”.

Destacou igualmente a “importância de um relacionamento num período de transição de quadros comunitários e das crises sanitária e inflacionista, acelerada com a guerra” na Ucrânia.

“Se há coisa que esta coligação tem estado a lidar deste a primeira hora é com dificuldades. A nossa consistência tem permitido garantir estabilidade, sucesso na reformulação de políticas reformistas e bons resultados”, afirmou.