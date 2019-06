Açores com investimentos de 550 ME em obras públicas desde 2013

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, disse que o volume de investimentos em obras públicas na região desde 2013 ascende a 550 milhões de euros, abarcando áreas como transportes, saúde ou educação.

“O volume de investimento em obras públicas desde 2013 e até este momento, em obras que estão concluídas ou em curso em todas as ilhas da nossa região, ascende a cerca de 550 milhões de euros", destacou o governante.

Vasco Cordeiro falava em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, onde presidiu à inauguração das obras de construção do acesso ao porto de pescas do concelho açoriano.

O líder do executivo dos Açores anunciou hoje a abertura, em setembro, de cursos intensivos de formação na área da construção civil, projeto desenvolvido em colaboração com a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores (AICOPA).

"Fruto desse trabalho de cooperação, de parceria e de diálogo, iniciar-se-ão, já em setembro, na Escola Profissional das Capelas, cursos intensivos de formação, nesta fase inicial nas áreas de serralharia, canalização e carpintaria, respondendo às necessidades que os empresários elencaram como mais imediatas", declarou.

A obra de acesso ao porto de pescas de Vila Franca do Campo representou um investimento de cerca de 2,2 milhões de euros e permitirá retirar do centro histórico do concelho todo o tráfego de mercadorias de entrada e saída nesta zona portuária.

Na sua intervenção, perante o presidente da autarquia açoriana, Ricardo Rodrigues, vários deputados eleitos por São Miguel e diversos cidadãos, Vasco Cordeiro sustentou ainda que o trabalho na área das obras públicas passa também pelo investimento privado e pela "dinamização" da economia açoriana.