Açores com cursos de português para 71 imigrantes de 21 nacionalidades

Em comunicado publicado no portal da internet, o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) realça que os cursos são financiados pela Direção Regional das Comunidades, certificados pela Direção Regional da Educação e Administração Educativa e organizados pelo Gabinete de Apoio a Migrantes da Cooperativa CRESAÇOR e pela Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA).

“A CRESAÇOR iniciou os seus dois cursos em 04 de setembro, em Ponta Delgada, nos regimes laboral e pós-laboral, enquanto a AIPA começou um curso no dia 06, em Angra do Heroísmo, e arranca com o outro em 11 de setembro, na Madalena do Pico”, segundo a nota.

Os cursos prolongam-se até dezembro, com a duração de 150 horas, e permitem aos seus participantes adquirirem a autorização de residência legal na Região Autónoma dos Açores relativamente ao requisito da língua portuguesa.

Segundo a fonte, os quatro cursos “abrangem 71 formandos de 24 nacionalidades diferentes, sendo 22 dos Estados Unidos da América, 11 de Itália, seis da Alemanha, quatro de França, três da China, três da Colômbia, dois do Canadá, dois de Cuba, dois da Argélia, dois da Polónia e dois da Rússia”.

“Os outros países representados com um único formando são Holanda, Índia, Eslovénia, Guiné, Israel, Áustria, República Checa, Espanha, Noruega, Ucrânia, Indonésia e Senegal”, acrescentou.

A nota adianta ainda que, nos dois cursos da ilha de São Miguel, “estão 22 mulheres e 18 homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 77 anos, sendo que 22 possuem formação superior e 18 o ensino secundário ou profissional, encontrando-se 22 empregados, oito desempregados, nove reformados e um a estudar”.

Na ilha Terceira inscreveram-se 11 mulheres e seis homens, com idades dos 23 aos 73 anos, três com o ensino secundário e 14 com o ensino superior, sendo sete empregados, sete reformados, dois desempregados e um estudante.

Por fim, na ilha do Pico, estão inscritos seis mulheres e oito homens, dos 32 aos 74 anos, seis com ensino secundário e oito com ensino superior, sendo que quatro estão empregados, oito são reformados e dois desempregados.

“Ainda este ano serão promovidos mais dois cursos de português para falantes de outras línguas, na ilha do Faial, na sequência de uma candidatura apresentada pela Câmara Municipal da Horta à Direção Regional das Comunidades”, lê-se.

Nos últimos três anos, os cursos de português promovidos pelo Governo dos Açores “aumentaram de dois para quatro e para seis, considerando o aumento da procura por parte de um número crescente de cidadãos estrangeiros residentes na região”, de acordo com a fonte.