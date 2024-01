Açores com avisos amarelos por causa da chuva e agitação marítima

No caso das ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo, devido à "precipitação por vezes forte", já está ativo desde as 08h37 e as 14h00 de sábado.

Em comunicado o IPMA informa ainda que as ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental), estarão sob aviso amarelo, tendo em conta as previsões de "precipitação por vezes forte", entre as 05h00 e as 20h00 de sábado.

Para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) o IPMA emitiu aviso amarelo, devido às previsões de "agitação marítima, ondas de noroeste (NW), passando a norte (N)", válido entre as 17h00 locais de sábado e as 05h00 de sábado.