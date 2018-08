"Açores com a segunda taxa de desemprego mais elevada do país"

O porta-voz do PSD/Açores para a Economia e Finanças, António Vasco Viveiros, em comunicado explica que "se consideramos que o número de trabalhadores em programas ocupacionais nos Açores, na proporção da população, representa três vezes mais do que o país, facilmente se conclui que, em termos de emprego, a situação nos Açores afasta-se do país”.



O deputado considera que “esta realidade tem de ser encarada com realismo e não com demagogia, como tem sido recorrente nos autoelogios do Governo regional, porque a realidade é que, infelizmente, somos a Região do país com a segunda mais alta taxa de desemprego, apenas superada pela Madeira (8,3%)”.



António Vasco Viveiros denuncia ainda as “manobras” do vice-presidente do Governo para iludir os açorianos sobre a execução do investimento público nos Açores. Em causa está a garantia, ontem, de Sérgio Ávila de que o investimento público executado até julho aumentou 16% em relação ao mesmo período de 2017.



“O vice-presidente disparou esses dados quando apenas são públicos os dados referentes primeiro trimestre deste ano. Ou seja, Sérgio Ávila congratula-se com indicadores que só o Governo conhece, quando estes deviam estar disponíveis publicamente, o que revela pouca transparência e aversão ao contraditório”, refere ainda o deputado.