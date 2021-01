Açores com 40 novos casos e 57 recuperações

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, dos 37 novos casos em São Miguel, 35 são em contexto de transmissão comunitária; os outros dois dizem respeito a residentes, com histórico de viagem e que obtiveram teste positivo ao 6º dia.

Na ilha Terceira, um dos casos diz respeito a transmissão comunitária, o outro é referente a um não residente, que chegou à região com teste negativo, contudo, por iniciativa da entidade patronal fez teste em laboratório privado, antes do 6.º dia, tendo obtido resultado positivo.

O caso positivo na ilha Faial diz respeito a cadeia de transmissão anteriormente identificada.





57 Recuperações

Há 57 recuperações, todas em São Miguel (três na Lagoa, 16 em Ponta Delgada, 33 na Ribeira Grande e cinco em Vila Franca do Campo).





19 Internamentos

Há 19 internamentos, 18 no Hospital de Ponta Delgada (sete em Unidade de Cuidados Intensivos) e um no Hospital de Angra do Heroísmo (um em Unidade de Cuidados Intensivos).





Três cadeias de transmissão ativas

Há três cadeias de transmissão ativas, uma no Pico, uma no Faial e um partilhada entre Faial/Corvo. (Um caso positivo no Faial, reportado ontem, está relacionado com o caso positivo no Corvo, daqui resultando uma nova cadeia de transmissão local, partilhada, indica a Autoridade de Saúde Regional).

Refira-se que de acordo com a situação de transmissão comunitária registada nas ilhas Terceira e São Miguel, a Autoridade Regional de Saúde deixou de mencionar as cadeias de transmissão local referentes a estas ilhas.

Foram extintas 195 cadeias de transmissão.





483 Casos positivos ativos

Existem 483 casos positivos ativos na Região, sendo 418 em São Miguel, 46 na Terceira, 15 no Faial, dois no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

A ARS, diz que um dos casos reportados no dia de ontem, em São Jorge, com história de ligação aérea com o exterior da Região, cujo teste de despiste ao SARS-CoV-2, realizado após o sexto dia produziu resultado positivo, apresentou documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerado caso ativo na Região.



Foram detetados até hoje 3.526 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se 25 óbitos e 2.917 recuperações.