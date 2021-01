Açores com 40 novos casos e 50 recuperações todas em São Miguel

Na ilha de São Miguel, dos 36 novos casos, 34 são em contexto de transmissão comunitária (destes, cinco são casos identificados no âmbito do rastreio em massa realizado em Rabo de Peixe). Dois dizem respeito a indivíduos com histórico de viagem (um residente com teste positivo à chegada e um não residente com teste positivo ao 6º dia).

Na ilha Terceira, dos três novos casos, dois são em contexto de transmissão comunitária e o outro diz respeito a um não residente, com histórico de viagem e análise positiva ao 6º dia).

O caso diagnosticado na ilha do Pico diz respeito a um contacto próximo de um caso positivo reportado no passado dia 15 de janeiro e que origina uma nova cadeia de transmissão local.

A Autoridade de Saúde Regional refere que foram registados na Plataforma Covid-19, "mais 33 resultados positivos, obtidos por meio de testes rápidos, realizados no âmbito da medicina ocupacional da empresa Portos dos Açores. No decurso da articulação realizada entre a Direção Regional de Saúde e o Serviço de Medicina Ocupacional, foi decidido que os casos em apreço, serão sujeitos a reavaliação”.

50 Recuperações

Há 50 recuperações, todas na ilha de São Miguel, (31 na Ribeira Grande, 13 em Ponta Delgada, cinco em Vila Franca do Campo e uma na Lagoa).

24 Internamentos

Há 24 internamentos, sendo 23 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (oito em Unidade de Cuidados Intensivos) e um no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroísmo.

Uma cadeia de transmissão ativa

Há uma cadeia de transmissão ativa na ilha do Pico (Madalena). Foram extintas 195.

Refira-se que de acordo com a situação de transmissão comunitária registada nas ilhas Terceira e São Miguel, a Autoridade Regional de Saúde deixou de mencionar as cadeias de transmissão local referentes a estas ilhas.





633 Casos positivos ativos

Existem 633 casos positivos ativos na Região, sendo 607 em São Miguel, 19 na Terceira, quatro nas Flores, dois no Pico e um no Faial.

Foram detetados até hoje 3.331 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se 23 óbitos e 2.576 recuperações.