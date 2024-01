Açores com 4.817 desempregados inscritos em dezembro

"No final de dezembro do ano passado, 4.817 desempregados estavam inscritos no Centro de Qualificação e Emprego da Região, constatando-se uma descida de 0,56% nos inscritos à procura de primeiro e novo emprego face ao mês anterior, ou seja, novembro, e de 14,85% em relação ao mês homólogo", ainda de acordo com a estatísticas oficiais.



Em dezembro de 2023, foram satisfeitas 67 ofertas de emprego, que se refletiram na colocação de 71 açorianos no mercado de trabalho.



Os dados estatísticos indicam também que dos desempregados que se encontravam à procura de novo emprego, 76,08% enquadravam-se nas atividades do setor dos serviços, correspondendo a 89,31% da totalidade dos desempregados inscritos.



Por ilhas, São Miguel regista 66,33% dos desempregados na região, a ilha Terceira, 16,21%, Pico, 6,23%, Faial, 3,59%, São Jorge, 2,16%, Graciosa, 2,01%, Flores, 2,01%, Santa Maria, 1,41%, e Corvo, 0,04%.



Quanto aos concelhos, Ponta Delgada, Ribeira Grande e Angra do Heroísmo representavam 55,12% da totalidade dos desempregados registados nos Açores, no mês de dezembro.



Em relação aos programas de inserção socioprofissional, em dezembro de 2023, existiam 1.782 ocupados na região, sendo 964 homens e 818 mulheres.



Relativamente às medidas de promoção de emprego jovem, no final do mês de dezembro, 1.761 jovens a desenvolver projetos em contexto real de trabalho, com destaque para o Estagiar L e T, e 251 açorianos encontravam-se em formação.