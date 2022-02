Açores com 21 novos casos nas últimas 24 horas

No boletim diário, aquela entidade refere que o diagnóstico de novas infeções por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, resulta de 664 testes.

Entre os 21 novos casos, 18 foram identificados em São Miguel, dois na Terceira e um no Faial.

Na ilha de São Miguel, 13 dos 18 casos dizem respeito ao concelho de Ponta Delgada, quatro ao da Ribeira Grande e um ao da Lagoa.

Estão hoje internados quatro doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Nenhum deles está em Unidade de Cuidados Intensivos, de acordo com a Autoridade de Saúde.

Nas últimas 24 horas foram registadas duas recuperações.

O arquipélago regista presentemente 208 casos positivos ativos, sendo 183 em São Miguel, 13 no Faial e 12 na Terceira.

Até segunda-feira, tinham sido vacinadas nos Açores 174.268 pessoas com a primeira dose (73,6%) e 194.605 com a vacinação completa (82,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.