Açores com 10 novos casos positivos nas últimas 24 horas

Dos nove casos em São Miguel, sete são na freguesia de Rabo de peixe, concelho da Ribeira Grande e em contexto de transmissão comunitária.

O caso diagnosticado em Santa Maria diz respeito a um viajante



Há duas recuperações em São Miguel.



Há seis internamentos, sendo quatro no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (um em UCI) e dois no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (um em UCI).



A Região tem 91 casos positivos ativos, sendo 76 em São Miguel, sete na Terceira, seis no Pico, um no Faial e um em Santa Maria