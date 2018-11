Açores aprovam Plano Regional de Emergência nos próximos dias

As mais lidas

De acordo com o responsável, a corporação recebe "2.500 alertas por mês" e percorre "num mês 65 a 75 mil quilómetros".

"Tínhamos sete ambulância e, neste momento, tínhamos duas a trabalhar e uma mais ou menos e as restantes todas avariadas e com uma quilometragem elevadíssima", disse o responsável aos jornalistas.

O presidente do Governo dos Açores enalteceu ainda o trabalho de todos os bombeiros dos Açores, frisando que são "os grandes obreiros" desta capacidade de resposta do Serviço Regional de Proteção Civil.

O presidente do executivo açoriano lembrou ainda que, "com efeitos a 01 de julho de 2018, já está programada a aplicação de um reforço de cerca de 10% na parte referente aos pagamentos de transporte de doentes", o que permitirá que o financiamento aos bombeiros da região nesta componente ascenda a cerca de 3,5 milhões de euros apenas neste plano.

Também "nesta componente, um segundo elemento, que tem a ver com o sistema integrado de operações de proteção e socorro, é uma das matérias que também estará em análise nos próximos dias", acrescentou Vasco Cordeiro na sua intervenção.

"Este processo que engloba também a transposição para a região da lei de bases da proteção civil, recentemente aprovada na Assembleia da República e que visa adaptar e conseguir de certa forma colocar a nossa região, e em especial o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, nas condições ótimas de poder responder desse ponto de vista a situações para as quais está vocacionada", adiantou.

Sobre a revisão do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil dos Açores, que data de 2007, o presidente do Governo Regional sublinhou que se tratou de um processo que teve "um percurso bastante minucioso" para dotar a região de "uma melhor capacidade de resposta" neste domínio.

Vasco Cordeiro sublinhou que os novos equipamentos se integram na estratégia de "melhorar a capacidade de resposta do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores".

Os novos equipamentos integram "um lote de 30", num investimento de cerca de 1,5 milhões de euros, segundo o chefe do executivo regional socialista, acrescentando que "ainda hoje será mandado publicar o concurso público internacional para a aquisição das restantes 22 viaturas".

Nos próximos dias serão ainda entregues viaturas às associações de bombeiros voluntários de Angra do Heroísmo (1) e da Praia da Vitória (1), na ilha Terceira.

Vasco Cordeiro falava, em Ponta Delgada, na entrega de seis novas ambulâncias de socorro às corporações de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada (3), Ribeira Grande (1), Povoação (1) e Vila Franca do Campo (1), ilha de São Miguel.

O presidente do executivo dos Açores anunciou que o Plano Regional de Emergência, que visa melhorar a capacidade de resposta da região em caso de acidente grave ou catástrofe, será apreciado "dentro de dias" em conselho de Governo.

