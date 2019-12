Açores apresentam projeto para apoiar inovação na oferta turística

Segundo a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, na sessão de apresentação estarão "os projetos-piloto parceiros selecionados" no âmbito do CREATOUR AZORES para desenvolverem atividades de "turismo criativo".

Numa nota enviada às redações, o Governo açoriano explica que se trata de "um projeto de investigação aplicada sobre turismo criativo", cujo principal objetivo é "apoiar organizações e empresas turísticas e culturais, com sede na Região, a diversificarem e inovarem a sua oferta turística”.

O projeto apresenta "sinergias com outras regiões de Portugal continental, onde este modelo de turismo criativo foi implementado através do projeto CREATOUR", lê-se na mesma nota.

De acordo com a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, o CREATOUR AZORES pretende também, através da abordagem do turismo criativo, promover "a sustentabilidade cultural potenciando atividades artísticas e criativas que desempenhem um papel determinante no desenvolvimento socioeconómico".

“Através destas experiências, os turistas terão oportunidades de participar ativamente em atividades criativas, proporcionando oportunidades de aprendizagem, autoexpressão criativa e interação com as comunidades locais”, especifica.

O projeto pretende ainda “reforçar o conhecimento sobre os segmentos de mercado de turismo criativo específicos que a Região pode atrair".

O CREATOUR AZORES (com informações disponíveis no site https://creatour.pt/azores) é coordenado pelo Observatório do Turismo dos Açores e desenvolvido em parceria com a Universidade dos Açores/Fundação Gaspar Frutuoso e com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES), sendo financiado pelo FEDER, através do Programa Operacional Açores 2020, e por fundos regionais, através da Direção Regional para a Ciência e Tecnologia.