Açores aliviam restrições, exceto em Rabo de Peixe

“Tem havido uma progressiva redução de casos, mas ainda não é suficiente para alterar a medida restritiva em vigor. É uma decisão muito difícil, temos perfeitamente consciência disso, mas não podemos deixar de a tomar, manter a cerca até nova avaliação na próxima segunda-feira”, disse o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses.

O governante falava, em Angra do Heroísmo, em conferência de imprensa em que anunciou as medidas restritivas a aplicar durante uma semana, com início às 00h00 de sexta-feira (19 de fevereiro).



Desta forma, a partir das 00h00 de sexta-feira serão aplicadas em todo o arquipélago, com exceção da vila de Rabo de Peixe, medidas menos restritivas, para concelhos com “muito baixo risco” de transmissão do SARS-CoV-2 (menos de 25 novos casos por 100 mil habitantes).

“Estamos perante uma progressiva normalização da vida da generalidade dos açorianos”, frisou o governante.

O número limite de pessoas em ajuntamentos na via pública aumenta de oito para 10 pessoas (exceto se forem do mesmo agregado familiar), acontecendo o mesmo com o número de pessoas permitido por mesa nos restaurantes e cafés, que terão de respeitar uma lotação máxima de três quartos da sua capacidade.

Os estabelecimentos de bebidos e similares com espaços de dança vão continuar encerrados, enquanto o horário permitido para os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares será alargado até às 23h59, exceto para efeitos de ‘take-away’ ou entrega ao domicílio.

Os centros de convívio de idosos serão reabertos, mas continuará a ser recomendada a permanência dos utentes das estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados nas respetivas instituições.

As deslocações em serviço dos trabalhadores da administração regional, entre ilhas e para fora do arquipélago, vão continuar suspensas, bem como as deslocações ao arquipélago de entidades externas, solicitadas pela administração regional, salvo se imprescindíveis.

Os eventos públicos promovidos pela administração regional também vão continuar suspensos, mantendo-se a recomendação para que outras entidades públicas e privadas não realizem eventos abertos ao público.

Passa a ser permitida, no entanto, a presença de público em eventos culturais, à semelhança do que já acontecia com eventos desportivos, sendo a limitação alargada de um quarto para um terço da respetiva lotação.

Apesar do alívio das medidas restritivas, continuará a haver obrigatoriedade de realização de testes de despiste do novo coronavírus, com 72 horas de antecedência, em caso de viagens interilhas com partida da ilha de São Miguel.