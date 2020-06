Açores acompanham situação das 'rent-a-car' com “especial cuidado”

Ana Cunha falou aos jornalistas no final de uma visita às instalações ao Serviço Coordenador dos Transportes Terrestres (SCTT) e à escola de condução Ilha Verde, em Ponta Delgada, que também atua no ramo do aluguer de carros.

"Ao contrário da escola de condução, que está a retomar a atividade, a 'rent-a-car' ainda não está a ver a essa retoma. Têm uma quebra significativa, muito significativa, nestes meses que passaram e nos meses que se aproximam não há grande certeza da retoma", disse Ana Cunha, questionada pela agência Lusa sobre a situação naquele ramo de atividade.

A secretária regional disse que o executivo açoriano tem "acompanhado com especial cuidado todas as atividades económicas" e frisou que a visita à escola de condução permitiu perceber de que forma a empresa utilizou os instrumentos do Governo Regional de incentivo à manutenção do emprego, dando o exemplo do ‘lay-off’ simplificado e do mecanismo de liquidez das empresas.

Ana Cunha assinalou que no continente a atividade das 'rent-a-car' caiu cerca de 40% e referiu que a secretaria dos Transportes está a acompanhar a situação "com cuidado", sem avançar com números sobre a quebra do setor nos Açores, que conta com cerca de 150 empresas.

Com o regresso das ligações áreas entre as ilhas (no passado dia 29 de maio) e a retoma da operação da Azores Airlines entre a região e o continente a 15 de junho, a governante disse esperar que a retoma da atividade das 'rent-a-car' seja feita de "forma gradual".

"A 'rent-a-car' está associada ao turismo. Sabemos que o turismo é a atividade mais atingida por esta pandemia, mas temos acompanhado enquanto responsáveis do setor do transporte também", frisou.

Ana Cunha destacou o "esforço enorme" das empresas e dos serviços públicos na adaptação às novas normas de segurança, dando os exemplos da "criação de barreiras" nas receções, da "limitação do atendimento" e da criação de turnos de trabalho, adotadas pelo atendimento ao público da SCTT.

Questionada se as medidas de segurança são satisfatórias, a secretária regional referiu que "são praticáveis".

"Julgo que a conclusão é essa. Têm transmitido confiança às pessoas. As pessoas têm aceitado com facilidade e têm-se adaptado também", apontou.

No posto da SCTT em Ponta Delgada, devido à afluência, e de forma a manter o distanciamento social, algumas pessoas tiveram de aguardar no exterior enquanto chovia.

"Tudo tem de ser melhorado e há regras que se aplicam numa primeira fase e depois têm de se adaptar à realidade e às contingências que vão aparecendo" disse Ana Cunha sobre a situação, realçando ser necessário "acautelar que as pessoas não apanhem chuva quando estão à espera".