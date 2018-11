Açores abrem concurso para apoiar atividades de ensino experimental das ciências

O Governo dos Açores abriu esta quinta-feira as candidaturas de um concurso que visa apoiar o desenvolvimento de atividades de ensino experimental das ciências dirigido para as escolas açorianas.

“A partir de hoje está aberto o concurso para o desenvolvimento de atividades de ensino experimental das ciências. É um concurso muito dirigido para as escolas e que pretende incentivar o ensino experimental das ciências nas escolas, motivar os alunos para estas áreas e também dinamizar e incentivar atividades experimentas nestas áreas da ciência”, disse o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, em declarações à agência Lusa.

Gui Menezes falava após uma palestra sobre “O Fascínio do Espaço” na Escola Secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada, no âmbito da Quinzena da Ciência e Tecnologia, em que também participou o secretário regional da Educação e Cultura, Avelino Meneses.

O governante explicou que este concurso está inserido no Plano de Ação para a Cultura Científica e Tecnológica (PACCTO) e que tem uma verba total de 50 mil euros.

"Este concurso tem uma série de despesas elegíveis, como a aquisição de materiais e instrumentos para o ensino experimental, para ações de promoção e de divulgação científicas. O objetivo é promover a literacia científica e incentivar pedagogias inovadoras", sublinhou Gui Menezes.

A partir de hoje, as escolas podem aceder aos formulários a que anexam os seus projetos para aceder aos apoios disponíveis.

O titular pela pasta da Ciência nos Açores acrescentou que as ações são para serem financiadas durante 2019.

A Quinzena da Ciência, promovida, pela direção regional da Ciência e Tecnologia, em parceria com os Centros de Ciência da Região, decorre até dia 30 e realiza-se no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Cultura Científica, assinalado a 24 de novembro.

No âmbito da quinzena, estão a ser promovidas atividades em todas as ilhas dos Açores, sobretudo iniciativas junto das escolas, com exposições, palestras e a exibição de uma peça de teatro.