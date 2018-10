Açoreana lança novo seguro de instrumentos musicais

As mais lidas

“Temos vindo a assistir a uma evolução crescente do número de músicos em Portugal, sejam eles profissionais ou amadores, e foi a pensar neles e na necessidade de proteção dos seus instrumentos musicais que a Açoreana criou o novo seguro” explica Emmanuel Lesueur, diretor de marketing da seguradora.

Luís Represas é o rosto desta campanha que considera essencial para todos os músicos: “Seja no palco, em casa ou nas escolas, há hoje milhares de instrumentos musicais, objetos valiosos para os seus proprietários, que necessitam ser protegidos”, refere o artista, citado em comunicado.

