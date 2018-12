Açoreana apoia Centro de Apoio à Deficiência na Praia da Vitória

As mais lidas

A iniciativa é válida até final do ano.

Todo o valor angariado destina-se a contribuir para o dia a dia da referida instituição do concelho da Praia da Vitória, na Terceira, que integra um Centro de Atividades Ocupacionais, um Lar Residencial e um Centro de Reabilitação.

No âmbito da campanha de final de ano, ao comprar um seguro de vida o cliente pode optar entre receber uma mensalidade grátis ou apoiar uma causa maior, o CAD – Centro de Apoio à Deficiência recebe um donativo de 15 euro, refere a companhia em comunicado.

