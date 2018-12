Acordo de Mobilidade Juvenil entre Canadá e Portugal entra em vigor em 2019

“Portugal é o mais recente país a estar incluído no acordo com o Canadá no Programa International Experience (IEC)”, refere o Governo canadiano, no comunicado.

O acordo bilateral pretende promover o intercâmbio entre os jovens dos dois países, com idades compreendidas entre os 18 aos 35 anos.

Os jovens podem desta forma, em 2019, “candidatar-se para estudar de uma forma facilitada”, no entanto o acordo está limitado a dois mil candidatos de cada país anualmente.

“O programa oferece aos jovens canadianos a oportunidade de ampliarem as suas perspetivos do mundo e o papel do Canadá através de viagens internacionais e experiência de trabalho”, sublinha o ministro da Imigração canadiano, Ahmed Hussen, citado no comunicado.

Segundo o governante, este novo acordo “dará aos jovens de ambos os países a oportunidade de ampliar a sua perspetiva do mundo, tendo uma melhor compreensão de ambas as culturas, línguas e sociedades enquanto viajam para o exterior”.

Em maio deste ano, o ministro Ahmed Hussen, e o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, assinaram um memorando de entendimento sobre o acordo de mobilidade juvenil.

Os jovens portugueses podem candidatar-se a três categorias do program IEC: ao ‘Working Holidays’ (trabalho de férias), recebendo vistos de trabalho em qualquer parte do país, ao ‘International Co-op, com um visto de trabalho que permite aos estudantes adquirirem experiência na sua área de estudo e ao ‘Young Professionals’ (Jovens Profissionais), com um visto específico do empregador para obterem experiência de trabalho profissional direcionada, que esteja dentro da sua área de estudo ou na escolha de carreira.

O Canadá tem atualmente um acordo deste género com 34 países.

Segundo Otava, existem cerca de 480 mil portugueses e luso-canadianos no Canadá.