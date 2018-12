Acionistas do Santander Totta elegem hoje novo presidente executivo

Os acionistas do Santander Totta reúnem-se, esta quinta-feira, em assembleia-geral extraordinária, em Lisboa, para deliberar sobre os novos órgãos sociais do banco, nomeadamente a eleição do novo presidente executivo.

Fonte oficial do Santander Totta confirmou à agência Lusa, em novembro, que António Vieira Monteiro deixará no final do ano a presidência executiva do banco, que será ocupada pelo atualmente administrador Pedro Castro Almeida, após 'luz verde' dos reguladores que têm ser ouvidos no processo.

Depois de sete anos como presidente executivo, Vieira Monteiro passará a ser presidente do Conselho de Administração ('chairman') do Santander Totta.

A convocatória do Santander Totta SGPS, publicada no Portal de Justiça, detalha que a ordem de trabalhos conta com dois pontos: “deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais e do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para o triénio de 2019/2021; deliberar sobre a eleição da Comissão de Vencimentos para o triénio de 2019/2021”.

Uma hora antes desta assembleia-geral, pelas 11 horas, decorre a assembleia-geral de acionistas do Banco Santander Totta, SA, que, além dos mesmos pontos previstos na convocatória para a SGPS, irão deliberar sobre a “alteração do regulamento aprovado pela assembleia-geral do Banco Totta & Açores no dia 30 de outubro de 1989”.

O Santander Totta anunciou uma subida de 16% do lucro nos primeiros nove meses deste ano, face ao período homólogo, para 384,9 milhões de euros.

Segundo a informação divulgada, a evolução anual da conta de resultados e do balanço reflete o impacto da integração do ex-Banco Popular Portugal concluído em 14 de outubro.