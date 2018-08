Acidente junto às Docas em Lisboa faz seis feridos

As mais lidas

Os seis feridos resultantes do acidente, um dos quais por atropelamento, foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, sem, contudo, avançar a gravidade dos ferimentos.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o acidente ocorreu junto às Docas, em Lisboa, cerca das 06:25, entre duas viaturas, pouco depois uma terceira viatura embateu num dos carros acidentados e projetou o outro contra duas pessoas, uma das quais um agente policial.

Um acidente entre três automóveis na Avenida Brasília, em Lisboa, provocou este domingo seis feridos, um dos quais por atropelamento, avançaram à Lusa as autoridades de segurança e socorro.

