Acidente com três viaturas faz dois mortos e oito feridos em Mira, Coimbra

O alerta foi dado às 10:20 e no local, nas operações de socorro, estão 44 operacionais apoiados por 17 viaturas e um helicóptero.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra disse que se tratou de uma colisão entre dois veículos, existindo uma terceira viatura envolvida e que entre os sinistrados “estão eventualmente" crianças embora o CDOS não disponha, nesta fase, das idades das vítimas.

