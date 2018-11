Acidente com trator causou um morto na Póvoa de Lanhoso

Um homem morreu esta sexta feira na sequência de um acidente com um trator na localidade de Sobradelo da Goma, concelho da Póvoa de Lanhoso, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

De acordo com a fonte do CDOS, o alerta foi dado pelas 09:13, tendo a vítima sido encontrada já sem vida, “debaixo do trator”.

No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, patrulhas da GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga.