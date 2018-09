As mais lidas

"Para já não se sabem as circunstâncias do acidente", explicou a fonte.

Um acidente com um motociclo na Estrada Nacional 13, na freguesia de Belinhos, Esposende, no Distrito de Braga, resultou num morto, confirmou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários daquele concelho.

