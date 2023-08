Acessibilidades em Livramento e Arrifes requalificadas

Segundo uma nota da autarquia presidida por Pedro Nascimento Cabral, as obras na Rua do Poço (Lote 1), no Livramento, “preveem a renovação do pavimento rodoviário e pedonal, com vista à melhoria ao nível da circulação, e ainda a aplicação de elementos de vegetação”.

A intervenção no Largo da Saúde (Lote 2), nos Arrifes, “visa a demolição de passadeiras em pedra de basalto e posterior aplicação de betão betuminoso, também de forma a melhorar as condições de circulação rodoviária e pedonal”.

“O prazo de execução da primeira obra é de 90 dias e o da segunda de 30 dias, decorrendo o período de apresentação de propostas até ao próximo dia 07 de setembro”, refere a fonte em comunicado.